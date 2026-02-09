Inondations au Maroc : 150 000 déplacés alors que les eaux continuent de monter

Dans le village d’Ouled Ameur, l’alerte diffusée par les haut-parleurs de la mosquée a permis l’évacuation en urgence des habitants, surpris par la montée des eaux. Comme là-bas, plus de 150 000 personnes ont été contraintes de fuir leur logement en une semaine. Près de Kénitra, quelque 40 000 déplacés vivent désormais sous des tentes bleues. Les secours ont multiplié les interventions, parfois depuis les toits, parfois par hélicoptère. Le bilan s’élève à quatre morts, dont un enfant de deux ans, et un disparu. Les prévisions font état de nouvelles pluies, de grêle et de rafales maintenant un risque élevé d’inondations. Les autorités appellent à la plus grande prudence.