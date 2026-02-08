L'Afrique du Sud va retirer ses soldats de la Mission de l'ONU en RDC

L’Afrique du Sud retire sa contribution de soldats à la Mission de stabilisation de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo. C’est dans un communiqué publié samedi par la présidence sud-africaine que l’annonce a été faite.

Pretoria invoque la nécessité de « réaligner » les ressources des forces armées sud-africaines. L’Afrique du Sud compte plus de 700 soldats en République démocratique du Congo dans le cadre de la mission de la paix de l’ONU. Elle y participe depuis 27 ans.

Le pays d’Afrique Australe promet de travailler conjointement avec l’ONU pour finaliser les délais et autres modalités du retrait, qui seront achevés avant la fin de 2026, selon le communiqué des autorités sud-africaines.