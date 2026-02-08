Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

L'Afrique du Sud va retirer ses soldats de la Mission de l'ONU en RDC

Un casque bleu de la MONUSCO près de Kibumba, au nord de Goma, en RDC , le 28 2022.   -  
Copyright © africanews
AP Photo
By Rédaction Africanews

Crise en RDC

L’Afrique du Sud retire sa contribution de soldats à la Mission de stabilisation de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo. C’est dans un communiqué publié samedi par la présidence sud-africaine que l’annonce a été faite.

Pretoria invoque la nécessité de « réaligner » les ressources des forces armées sud-africaines. L’Afrique du Sud compte plus de 700 soldats en République démocratique du Congo dans le cadre de la mission de la paix de l’ONU. Elle y participe depuis 27 ans.

Le pays d’Afrique Australe promet de travailler conjointement avec l’ONU pour finaliser les délais et autres modalités du retrait, qui seront achevés avant la fin de 2026, selon le communiqué des autorités sud-africaines.

Vous aimerez aussi

Les plus consultés

Vous aimerez aussi

Les plus consultés

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.