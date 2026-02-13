Nigeria : les élections présidentielles fixées au 20 février 2027

Au Nigeria, la Commission électorale nationale indépendante a publié vendredi le calendrier des prochains scrutins.

Il prévoit des élections présidentielles le 20 février 2027 alors que le vote des gouverneurs des Etats aura lieu le 26 mars de l’année prochaine.

Les dernières élections présidentielles se son déroulé en 2023 dans le pays le plus peuplé du continent. Le scrutin avait été remporté par Bola Tinubu au premier tour avec environ 36 % des voix. Le président sortant est candidat à sa propre succession en 2027.

Pour les scrutins à venir, la chambre haute du parlement nigérian a adopté au forceps, un amendement autorisant la publication en direct des résultats des élections.

Selon les experts, la confiance du public dans le processus électoral s'améliorerait si les 176 000 bureaux de vote du pays étaient contraints de publier leurs résultats instantanément sur un site web public centralisé.

Pour être élu au premier tour, un candidat doit obtenir au moins 25 % des voix dans plus des deux tiers des 36 États du pays, plus le territoire de la capitale fédérale.