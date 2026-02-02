Madagascar : au moins 7 morts après le passage du cyclone Fytia

Un cyclone tropical qui a frappé Madagascar ce week-end a fait sept morts et contraint plus de 20 000 personnes à quitter leur domicile, ont annoncé lundi les autorités.

Le cyclone Fytia, accompagné de rafales pouvant atteindre 210 km/h, a frappé l'île de l'océan Indien tôt samedi matin et s'est éloigné dimanche matin.

L'une des sept personnes dont le décès a été confirmé a été tuée dans la capitale, Antananarivo, tandis qu'une autre personne était toujours portée disparue après avoir été emportée par une rivière en crue, a déclaré l'agence de gestion des catastrophes BNGRC. Plus de 20 000 personnes ont dû quitter leur domicile, a-t-elle ajouté.

Fytia est la cinquième tempête tropicale à frapper Madagascar depuis septembre, selon l'agence météorologique. La saison des cyclones dans la région se termine généralement en mars ou avril.

Le pays est particulièrement exposé aux phénomènes météorologiques extrêmes tels que les tempêtes et les sécheresses qui, selon les experts, devraient s'aggraver avec le changement climatique.