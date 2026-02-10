Somalie : Mogadiscio se reconstruit grâce à la croissance du secteur privé

Les jeunes Somaliens accueillent avec enthousiasme la première piste de bowling de Mogadiscio.

Longtemps marquée par les conflits, la capitale de la Somalie, affiche un des derniers signe du renouveau de ce port de l'océan Indien autrefois florissant, marqué par 35 ans de guerre civile et d'attentats terroristes.

« Je suis heureuse. Aujourd'hui, je suis venue à Feynuus pour jouer au bowling. Je n'arrivais pas à croire qu'il y ait un tel endroit à Mogadiscio, et je m'amuse beaucoup. En fait, Mogadiscio est une ville sûre. Je suis allée dans beaucoup d'endroits, je me suis divertie. J'aime mon pays, Alhamdulillah (loué soit Dieu). », s'est confiée Hudoon Abdi, Somalien-Canadien en vacances à Mogadiscio.

Des millions de personnes ont été contraintes de fuir ce qui est devenu l'une des villes les plus dangereuses au monde. Ceux qui sont restés évitaient les lieux publics, car le groupe al-Shabab, lié à Al-Qaïda, menait une insurrection contre l'État somalien.

« Quand j'ai pris l'avion depuis le Royaume-Uni, je pensais que c'était un endroit effrayant, dangereux, comme un pays en guerre, un endroit très dangereux. J'avais très peur et tout le monde m'a souhaité bonne chance. Bonne chance dans le sens « Allah Haku amansado » (qu'Allah t'accorde la tranquillité / la sécurité du cœur). Mais quand je suis arrivé ici, quand j'ai vu ce que j'ai vu de mes propres yeux, je n'ai plus voulu repartir. Je veux rester ici. Parce que c'est vraiment une vie heureuse, tout le monde est heureux. Les gens sont très heureux. Ce n'est pas effrayant. C'est ce que je crois et aujourd'hui, ce que j'ai vu est très différent. J'ai été loin de ce pays pendant des décennies. », a expliué Abukar Hajji, Somalo-Britannique en vacances à Mogadiscio.

Ces dernières années, l'amélioration des mesures de sécurité contre al-Shabab, la présence accrue du gouvernement et l'augmentation des investissements privés ont permis à la vie quotidienne de reprendre son cours.

« Lorsque nous avons vu que cette activité offrait des opportunités et que de nombreux jeunes avaient besoin d'un tel équipement, nous avons décidé d'ouvrir ce bowling. Il a créé des opportunités d'emploi pour au moins 40 jeunes, et grâce à Dieu, je pense que le Feynuus Bowling a comblé un vide. », a déclaré Sadaq Abdurahman, directeur du Feynuus Bowling Centre à Mogadiscio, en Somalie.

Selon le Bureau national somalien des statistiques, le taux de chômage en Somalie s'élève à 21,4 %.

Le bowling dispose de gardes de sécurité privés, de contrôles des sacs et de caméras de surveillance, reflétant les précautions courantes dans les lieux publics à Mogadiscio.

Les urbanistes et les économistes affirment que des entreprises telles que le bowling témoignent d'un changement plus large dans la reprise de Mogadiscio, la croissance du secteur privé complétant de plus en plus l'aide internationale et les efforts de reconstruction menés par le gouvernement.