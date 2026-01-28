Somalie : chaos au Parlement autour des amendements constitutionnels

Mercredi, une session conjointe du Parlement somalien a été suspendue après des échauffourées entre députés. Le président du Parlement avait tenté de faire adopter des amendements à la constitution provisoire, en vigueur depuis 2012.

L’opposition affirme que ces changements visent à prolonger le mandat des députés, dont le terme expire en mai, et du président, qui se termine en juin.

Des vidéos partagées sur les réseaux sociaux montrent des députés se confrontant physiquement. L’Internal Security Minister, membre de la chambre haute et soutien des amendements, a été filmé dans une altercation avec Hassan Yare, député d’opposition.

« Si la constitution est violée, cela signifie la destruction de la souveraineté nationale de la Somalie. Ces députés sont aujourd’hui le symbole de la sauvegarde du parlement. Tant que nous vivrons, nous la protégerons. » déclare Mohamed Adam Dini, député.

Abdirahman Abdishakur Warsameh, député d’opposition, a accusé le président Adan Madobe de vouloir faire adopter les amendements à la hâte. Les députés opposés ont déchiré des documents, crié des slogans et sifflé, interrompant la séance.

Le président du Parlement a suspendu la session et averti que des sanctions disciplinaires seraient prises contre les responsables. Il reste pour l’instant impossible de savoir quand les discussions sur les amendements reprendront.