Afrique du Sud : ouverture de la 32e édition de l’African Mining Indaba

Réunie au Cap sous le thème « Stronger Together », l’édition 2026 de l’African Mining Indaba met l’accent sur la coopération et la défense des intérêts africains face aux enjeux géopolitiques et économiques mondiaux.

L’événement réunit, pendant quatre jours, des professionnels du secteur minier, des investisseurs et des responsables publics autour des perspectives de développement des ressources minières africaines.

Dans son discours d’ouverture, le président zambien Hakainde Hichilema a appelé les pays africains à élaborer eux-mêmes leurs programmes économiques et à solliciter l’appui du Fonds monétaire international, plutôt que de dépendre d’initiatives extérieures.

Le ministre sud-africain des Ressources minérales et pétrolières, Gwede Mantashe, a pour sa part souligné la nécessité pour les pays africains de défendre leurs intérêts dans les échanges commerciaux internationaux, dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes autour des matières premières.

Créée en 1994, l’African Mining Indaba tient cette année sa 32ᵉ édition au Centre international de congrès du Cap. Plus de 10 500 participants, dont des investisseurs, dirigeants d’entreprises et représentants gouvernementaux, sont attendus.