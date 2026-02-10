Le braconnage en pleine régression en Afrique du Sud

Les efforts déployés par l'Afrique du Sud pour lutter contre le braconnage et le trafic ont permis de réduire de 16 % le braconnage des rhinocéros l'année dernière par rapport à 2024. C'est ce qu'a déclaré le ministre des Forêts, de la Pêche et de l'Environnement, Willie Aucamp, qui attribue cette baisse au dévouement et à la coordination tactique et rapide des forces de l'ordre.

« De janvier à décembre 2025, 352 rhinocéros ont été braconnés en Afrique du Sud, dont 266 sur des terres appartenant à l'État et 86 dans des parcs, réserves ou fermes privés. Cela représente une baisse de 68 par rapport aux 420 rhinocéros braconnés en 2024 », a déclaré mardi le ministre dans un communiqué.

La province de Mpumalanga a été la plus touchée, avec 178 rhinocéros perdus au cours de la période considérée. Cela représente une augmentation notable par rapport aux 92 rhinocéros perdus en 2024. La plupart des rhinocéros perdus à Mpumalanga se trouvaient dans le parc national Kruger, qui a signalé un total de 175 rhinocéros braconnés l'année dernière.

Cela représente une augmentation de 87 animaux, soit plus que les 88 signalés dans le parc national Kruger en 2024. Le nombre de rhinocéros braconnés dans le parc Hluhluwe-iMfolozi au KwaZulu-Natal (KZN) est passé de 198 en 2024 à 63 en 2025.

Ezemvelo KZN Wildlife a attribué cette réduction significative du braconnage à une collaboration plus étroite avec les propriétaires de rhinocéros dans le cadre du programme Integrated Wildlife Zones (IWZ), ainsi qu'au soutien continu de partenaires clés dans le domaine de la conservation, notamment le Fonds mondial pour la nature (WWF), Save the Rhino International, Wildlife ACT et Peace Parks Foundation (PPF).

« Si Ezemvelo reconnaît que le programme stratégique de décornage mis en œuvre en 2024 a joué un rôle catalyseur essentiel dans la stabilisation des pressions exercées par le braconnage des rhinocéros et a permis des interventions urgentes et ciblées, l'analyse des résultats de 2025 confirme que de multiples interventions complémentaires ont été déterminantes dans la réduction des incidents de braconnage », a déclaré M. Aucamp.

Parmi celles-ci, le renforcement des capacités de détection et d'alerte précoce, grâce au déploiement et à l'intégration de technologies avancées de caméras et de capteurs, a joué un rôle clé. Le déclin du braconnage des rhinocéros a également été attribué à la mise en œuvre du plan d'intégrité, qui comprenait le recours réussi au détecteur de mensonges pour tous les agents chargés de l'application de la loi dans les parcs, renforçant ainsi l'intégrité de l'organisation et la confiance du public.

« Alors que nous suivons de près la mise en œuvre de la Stratégie nationale intégrée de lutte contre le trafic d'espèces sauvages (NISCWT), nous continuons à constater de très bonnes condamnations dans les affaires liées aux rhinocéros, avec de longues peines d'emprisonnement direct, dans les affaires liées aux crimes contre les rhinocéros », a déclaré le ministre.

Les efforts importants déployés par le groupe de travail environnemental du directeur des poursuites publiques (DPP), qui comprend des procureurs clés de tout le pays, permettent de traiter davantage d'affaires conjointement. Cela signifie que les accusés sont poursuivis pour plusieurs affaires à la fois, ce qui donne au tribunal une image complète des activités criminelles menées par les groupes impliqués et permet de se concentrer sur les aspects liés au crime organisé et au blanchiment d'argent dans ces affaires.

« L'Afrique du Sud continue de renforcer sa collaboration internationale pour lutter contre le braconnage des rhinocéros et le trafic d'animaux sauvages. Ces efforts ont valu au pays de recevoir, à la fin de l'année dernière, le prix d'excellence asiatique pour l'application des lois environnementales, qui récompense l'excellence des fonctionnaires, des institutions et des équipes gouvernementales dans la lutte contre les crimes environnementaux transfrontaliers.

« En collaboration avec les organisations sud-africaines de lutte contre le braconnage et le trafic, nous restons attachés à une approche équilibrée, fondée sur le renseignement et le partenariat pour la protection des rhinocéros, conscients que le succès durable nécessite une adaptation constante, l'intégrité et la coopération de tous les secteurs », a déclaré M. Aucamp.