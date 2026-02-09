Soudan : Khartoum réintègre le bloc est-africain IGAD

Le Soudan annonce son retour au sein du bloc est-africain IGAD, deux ans après avoir gelé sa participation. Une décision officialisée lundi par le ministère soudanais des Affaires étrangères.

Khartoum avait suspendu son adhésion en janvier 2024, après l’invitation du chef des Forces de soutien rapide, Mohamed Hamdan Daglo, à un sommet régional consacré au conflit soudanais. Une décision qui avait provoqué une vive rupture diplomatique.

Depuis avril 2023, les Forces de soutien rapide affrontent l’armée soudanaise dans une guerre dévastatrice. Le conflit a fait des dizaines de milliers de morts, déplacé plus de 11 millions de personnes et plongé le pays dans l’une des pires crises humanitaires au monde.

Dans un communiqué, l’IGAD réaffirme son respect de la souveraineté du Soudan et s’engage à ne pas s’ingérer dans les affaires internes de ses États membres. Le bloc régional condamne également les violations commises par les Forces de soutien rapide et renouvelle son soutien à l’unité et aux institutions soudanaises.

Cette décision fait suite à une rencontre en janvier entre le Premier ministre soudanais Kamil Idris et le secrétaire exécutif de l’IGAD. L’organisation salue aujourd’hui le retour du Soudan comme un signe de solidarité régionale et d’engagement collectif en faveur de la paix et de la stabilité dans la Corne de l’Afrique.