Guinée-Bissau : Les élections présidentielle et législatives fixées au 6 décembre 2026

Les autorités de transition de Guinée-Bissau ont officiellement fixé au 6 décembre 2026 la date des prochaines élections présidentielle et législatives. Cette annonce, faite par décret présidentiel le 21 janvier, intervient environ deux mois après le coup d’État du 26 novembre 2025, qui avait interrompu un double scrutin pourtant jugé libre et transparent par les observateurs internationaux.

Le texte, signé par le président de la transition, le général Horta N’Tam, se réfère à la Charte politique de transition et affirme que les conditions seraient réunies pour organiser des élections crédibles, sans la participation du chef de la junte.

Cette annonce intervient quelques jours après la visite à Bissau d'une mission de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l'Ouest (Cedeao) menée par le président de la Sierra Leone, Julius Maada Bio, président en exercice de l'organisation, et de son homologue sénégalais, Bassirou Diomaye Faye.

Malgré ce calendrier, la situation politique demeure fragile. Plusieurs figures de l’opposition restent soit emprisonnées, comme Domingos Simões Pereira, soit en exil, tels que Fernando Dias da Costa, réfugié à l’ambassade du Nigeria, et Umaro Sissoco Embaló, installé au Maroc. Par ailleurs, l’organe législatif nommé par la junte a récemment modifié la Constitution, transformant le régime parlementaire en régime présidentiel, soulevant des interrogations sur la légalité de cette révision.

La crédibilité du processus électoral dépendra de la libération des prisonniers politiques, de l’inclusivité du cadre électoral, de la neutralité des forces de sécurité et du respect des libertés publiques. La CEDEAO, ainsi que d’autres partenaires internationaux, continueront de suivre de près cette transition dont le calendrier relativement long pourrait refléter à la fois un effort de stabilisation et un contrôle prolongé de la junte.