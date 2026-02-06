Ukraine et Russie échangent 157 prisonniers chacune, une première depuis des mois

Le président Volodymyr Zelensky a déclaré que l'échange avait eu lieu à la suite de pourparlers menés à Abou Dhabi et qu'il s'agissait du premier échange depuis cinq mois. Parmi les personnes libérées figurait le militaire tatar de Crimée Eskender Kudusov, capturé lors du siège de Marioupol en avril 2022. Sa femme a indiqué avoir appris sa libération via l'application Diia. Il est arrivé amaigri et épuisé, mais sain et sauf. Une autre famille, qui attendait depuis 2022, a également retrouvé son fils. La Russie a indiqué que ses militaires libérés avaient été rapatriés à bord d'avions Il-76 et qu'ils recevraient des soins médicaux. L'échange a été soutenu par les Émirats arabes unis et les États-Unis.