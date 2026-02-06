Plastique, canapés, déchets médicaux : le cauchemar des rivières bosniennes revient

La Bosnie-Herzégovine est confrontée à une nouvelle crise des déchets hivernale, alors que des milliers de mètres cubes d’ordures s’accumulent derrière la barrière anti-débris de la centrale hydroélectrique de Višegrad. Les rivières en crue charrient du plastique, des meubles et même des déchets médicaux provenant de décharges sauvages en Bosnie, en Serbie et au Monténégro, avec une estimation de 5 000 à 6 000 mètres cubes à chaque saison. Des engins lourds tournent sans interruption depuis la fin janvier pour dégager la Drina, mais les militants assurent que le même scénario se répète chaque année. Une grande partie des déchets est finalement brûlée à la décharge de Višegrad, ce qui suscite des inquiétudes pour la santé. Les associations locales alertent sur l’impact sur le tourisme et réclament une action régionale pour mettre fin aux rejets en amont. Les opérations de nettoyage mobilisant grues et barges devraient durer au moins six mois, comme c’est le cas chaque année depuis vingt ans.