Nouvel An lunaire en Chine : le « cheval triste » envahit les magasins

À l’approche du Nouvel An lunaire, les décorations inspirées du signe du cheval s’arrachent au marché international de Yiwu, dans la province chinoise du Zhejiang. Parmi les meilleures ventes figure le « cheval qui pleure », une peluche née d’un défaut de fabrication : sa bouche, cousue à l’envers, lui donne un air mélancolique. L’erreur s’est muée en phénomène viral, cumulant des millions de vues en ligne notament sur Douyin, la version chinoise de TikTok, avec des centaines de millions de vues cumulées. Chez de nombreux jeunes salariés, le « cheval triste » devient un signe muet de fatigue au travail, exposé sur le bureau pour dire, sans mots, la pression du quotidien. Face à l’engouement, les fabricants locaux ont ouvert de nouvelles lignes de production. Certains acheteurs vont jusqu’à acquérir deux versions, laissant le « cheval triste » au bureau et gardant le « cheval heureux » à la maison. Alors que l’Année du Cheval de feu débutera le 17 février, ce jouet né d’un simple raté industriel s’impose déjà comme l’un des symboles inattendus de la saison.