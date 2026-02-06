JO d’hiver : Nicoletta Manni embrase Milan mais qui allumera la vasque ce soir ?

La danseuse star Nicoletta Manni, étoile du ballet de la Scala, a porté la flamme à travers la place avant d’embraser la vasque, qui restera allumée jour et nuit jusqu’à l’ouverture officielle ce 6 février au stade San Siro. Le relais, ralenti par une foule dense, avait déjà traversé plusieurs quartiers et banlieues de milan dans la journée. Il s’agissait de la 60e étape d’un parcours de 12 000 kilomètres lancé à Olympie en novembre. Ce jeudi, la flamme quittera le Duomo pour rejoindre l’Arco della Pace, avant de finir son trajet vers le stade. Les organisateurs gardent secret le nom de la personne chargée d’allumer la vasque, nourrissant les rumeurs autour de grandes figures du sport italien. Selon La Gazzetta dello Sport et plusieurs médias italiens, Alberto Tomba tiendrait la corde pour allumer la vasque à Milan, à l’Arco della Pace ou au stade San Siro. La presse évoque aussi Deborah Compagnoni pour Cortina d’Ampezzo. Triple champion olympique en 1988 et 1992, Tomba reste l’une des grandes figures du ski alpin italien, tandis que Compagnoni a décroché six médailles olympiques au cours de sa carrière.