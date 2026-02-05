Inondations en Espagne : la tempête Leonardo force 4 000 évacuations en Andalousie

Les pluies torrentielles ont transformé le village de Grazalema, dans la province de Cadix, en véritable torrent, tandis que plusieurs rivières débordaient à travers l’Andalousie. Près de 4 000 personnes ont été évacuées, les établissements scolaires fermés, et de nombreuses liaisons routières et ferroviaires interrompues dans les zones les plus touchées. À Cadix, des policiers ont dû progresser dans une eau montant jusqu’à leur taille pour porter secours à des personnes bloquées dans un bâtiment abandonné. Plus à l’est, dans la province de Grenade, la Garde civile poursuivait jeudi ses recherches pour retrouver une femme portée disparue près de Malaga, emportée par une rivière en crue alors qu’elle tentait de sauver son chien. Si la pression météorologique commence à retomber dans le sud du pays, avec la levée des alertes rouges ce jeudi après-midi dans la province de Cadix, les autorités restent très prudentes. De nouveaux épisodes orageux sont attendus dans les prochains jours, maintenant le risque d’inondations à un niveau élevé.