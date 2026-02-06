Kenya : la fermeture de Koko Biofuel compromet la cuisine propre chez plus de 1,5 millions de foyers

Pus de 3 000 points de ravitaillement en combustible Koko à travers le Kenya sont à l'arrêt, sans combustible et sans réponse claire pour les ménages qui en dépendaient.

Pendant plus d'une décennie, Koko Networks a aidé plus de 1,5 million de foyers kenyans n'ayant pas accès au réseau public de gaz à passer des poêles à charbon fumants au bioéthanol, commercialisé comme un moyen plus propre et plus moderne de cuisiner.

La flamme bleue stable est devenue le symbole de la volonté du Kenya de passer à une énergie domestique plus propre. Cette promesse s'est estompée. Après avoir échoué à obtenir la lettre d'autorisation du gouvernement qui leur permettrait de vendre des crédits carbone (des permis qui autorisent leurs détenteurs à émettre une certaine quantité de gaz à effet de serre), Koko a brusquement fermé son réseau de distribution de carburant, mettant fin à un modèle autrefois salué comme l'exemple parfait de la transition écologique en Afrique.

Les cuisinières s'éteignent avec la fermeture de Koko À Kibera, le plus grand bidonville de Nairobi, la plupart des points de vente du réseau Koko ont fermé, et certains ont même retiré leurs distributeurs de bioéthanol. Depuis 2014, Koko importait des produits à base de bioéthanol. Cela a pris fin brutalement en 2023 lorsque le gouvernement a refusé de renouveler son permis d'importation, obligeant Koko à utiliser des sources locales irrégulières et plus coûteuses.

Cette réalité s'impose à Fredrick Onchenge. Il servait jusqu'à 50 clients Koko par jour. Aujourd'hui, ses machines sont silencieuses. « Au début, j'étais désorienté », explique M. Onchenge. « Puis j'ai compris ce qui venait de se passer. Je n'avais plus de moyens de subsistance. J'ai essayé d'appeler le vendeur, mais son téléphone était éteint. » Pour de nombreux clients, leur accès a pris fin avec un SMS annonçant la fermeture. Les cuisines qui préparaient autrefois des repas sans fumée sont désormais équipées de cuisinières à deux feux inutilisées, vestiges d'un système qui s'est arrêté du jour au lendemain. Grace Kathambi évalue ses options. « Cela a changé ma vie », explique-t-elle. « Je n'avais pas les moyens de payer les 8 dollars nécessaires pour recharger une bouteille de gaz, et Koko était ma meilleure alternative. Avec environ 30 cents américains, je pouvais acheter suffisamment de combustible Koko pour cuisiner. »

Avec la coupure de l'approvisionnement en bioéthanol, les ménages comme le sien doivent désormais choisir entre revenir au charbon de bois ou trouver l'argent nécessaire pour acheter du gaz de pétrole liquéfié, plus cher. « Je n'ai pas les moyens d'utiliser du gaz », a déclaré Margaret Auma. « Koko facilitait grandement la vie de ceux d'entre nous qui gagnent peu grâce à des emplois occasionnels. Nous nous sentons abandonnés, mais ce n'est pas de notre faute. »

Koko se heurte à des problèmes d'homologation Pendant des semaines, Koko et le gouvernement kenyan ont négocié une lettre cruciale autorisant les crédits carbone et les permis d'importation pour le bioéthanol fabriqué à partir de mélasse, un sous-produit de la canne à sucre. L'entreprise avait besoin de ces autorisations pour débloquer des millions de dollars de financement international qui contribuaient à maintenir les prix du carburant à un niveau bas. Les autorités kenyanes ont fait preuve de réticence, invoquant des préoccupations plus larges concernant la crédibilité des crédits carbone.

Koko, qui comptait parmi ses investisseurs le Microsoft Climate Innovation Fund et la Rand Merchant Bank d'Afrique du Sud, a annoncé le 30 janvier que sans ces autorisations, son modèle économique n'était pas viable financièrement et qu'elle cessait ses activités.

« Le cas de Koko est particulièrement complexe », a déclaré David Ndii, conseiller présidentiel kenyan pour les affaires économiques. M. Ndii a cité plusieurs problèmes, notamment le cadre de l'accord de Paris, les questions relatives à la crédibilité des crédits carbone pour les cuisinières, les politiques climatiques du Kenya, la réglementation du marché du carbone, la transparence du modèle économique de Koko et des considérations diplomatiques. Il a écarté la possibilité d'une intervention de l'État, affirmant que « même les bons médecins perdent des patients ».

Les responsables kenyans de l'énergie et du Trésor ont refusé de commenter cette fermeture, qui, selon les analystes énergétiques, révèle les faiblesses du financement de la cuisine propre en Afrique. « La situation de la cuisine propre au Kenya et dans toute l'Afrique est une crise grave », a déclaré Amos Wemanya, analyste senior en énergies renouvelables chez Power Shift Africa. « Il ne s'agit pas seulement d'émissions ou d'objectifs climatiques. Il s'agit de développement, de santé, de dignité et de survie des ménages. »

Les crédits carbone font concurrence à l'énergie verte M. Wemanya a déclaré que les modèles fortement dépendants des crédits carbone risquent de privilégier les marchés au détriment des populations. « Nous n'allons pas résoudre le problème de la cuisson propre à l'aide de calculs carbone ou de tableaux Excel sur les crédits carbone », a-t-il déclaré. « Les marchés du carbone permettent aux pollueurs de continuer à émettre, tandis que les ménages, qui sont censés être les bénéficiaires, continuent de payer pour les cuisinières et supportent les risques lorsque les projets échouent. »

Lorsque ces systèmes s'effondrent, a-t-il ajouté, ce sont les ménages qui souffrent le plus. « Ce sont eux qui sont contraints de revenir à des alternatives nocives comme le charbon de bois et la paraffine », a déclaré M. Wemanya. Il a ajouté que l'épisode de Koko montre que la priorité devrait être donnée à une électricité abordable, en particulier dans les zones rurales.

« Les crédits carbone ne permettront pas de résoudre le problème de la cuisson propre », a-t-il déclaré. « En réalité, les solutions à base de gaz n'ont jamais été une solution climatique à long terme. Elles ont simplement fait passer les ménages du bois de chauffage aux combustibles fossiles importés. La leçon à retenir ici est donc que nous devons nous orienter vers des systèmes qui fonctionnent vraiment, principalement l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables. »

Pour l'instant, les ménages comme celui d'Auma doivent choisir entre revenir au charbon de bois ou trouver l'argent nécessaire pour acheter du GPL, plus cher. « Que sommes-nous censés faire ? Revenir au charbon de bois dans nos maisons d'une seule pièce ? », demande Auma. « C'est justement la fumée et la maladie que nous essayions d'échapper. »