Grève à l’aéroport de Nairobi : des milliers de passagers bloqués

Une grève des employés a perturbé lundi les vols à l’aéroport principal du Kenya, à Nairobi, alors que les travailleurs réclamaient de meilleures conditions de travail et une augmentation de leurs salaires.

La compagnie aérienne nationale, Kenya Airways, a publié un avis invitant les passagers à vérifier l’état de leur vol avant de se rendre à l’aéroport international Jomo Kenyatta. L’avis précisait que des retards dans le contrôle du trafic aérien affectaient les départs et arrivées, et que les horaires de vol devaient être adaptés. « Les passagers sont invités à ne pas se rendre à l’aéroport sans confirmation de leur vol », insiste la compagnie.

Des milliers de voyageurs bloqués ont été aperçus assis à l’extérieur du terminal, tandis que certaines familles ont indiqué que leurs proches étaient coincés à l’intérieur.

Parmi eux, Trent Bryski, touriste canadien en séjour au Kenya depuis un mois, a vu ses projets de voyage en Ouganda annulés à cause de la grève. Son visa étant expiré, il n’a reçu aucune information précise sur la suite. « Nous n’aurions normalement pas dû être ici, notre visa indique que nous avons quitté le pays. On nous a donné une lettre spéciale, mais nous ne savons pas quand nous repartirons », explique-t-il, précisant que la grève a également empêché la célébration de son anniversaire à Entebbe, en Ouganda.

Linda Chebet, une autre passagère kényane, a dû revoir l’ensemble de sa journée après que le retard de son vol l’a empêchée d’accompagner sa mère à Eldoret. « Tout a été chamboulé, et cela a entraîné une vraie chaîne de désagréments pour moi et pour les personnes qui attendaient ma mère », raconte-t-elle.

La Kenya Airports Authority a indiqué avoir pris des mesures pour minimiser les perturbations tout en cherchant à résoudre la grève, affirmant rester ouverte à un dialogue constructif. Les employés de l’aéroport avaient lancé un préavis de grève la semaine dernière, après un blocage dans la mise en œuvre d’un accord sur les conditions de travail et les avantages sociaux.

L’aéroport international Jomo Kenyatta constitue un important hub pour les voyages régionaux et internationaux, et cette grève a fortement impacté le trafic aérien dans la région.