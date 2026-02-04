Bienvenue sur Africanews

Kenya : le président Ruto fait un pas vers l'allègement du coût de la vie des Kényans

Le président kenyan William Ruto s'exprime lors d'une cérémonie avec le président Donald Trump, à l'Institut américain pour la paix, le jeudi 4 décembre 2025, à Washington.   -  
Copyright © africanews
Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved
By Rédaction Africanews

Kenya

Le président kényan William Ruto a défendu la proposition visant à augmenter le revenu minimum imposable.

Cette mesure qu’il a qualifié de progressive permettra aux Kenyans gagnant un revenu mensuel inférieur ou égal à 30 000 shillings d’être exemptés du système PAYE : "Pay As You Earn" (impôt sur le revnu kénayn). Originellement fixée à 24 000 shillings, cette nouvelle réglementation allègera le coût de la vie de 3.5 millions de salariés kenyans qui supportent une part importante de la charge fiscale du pays.

S'exprimant mercredi à la State House alors qu'il recevait les candidats de l'UDA, M. Ruto a déclaré que cette mesure aiderait à protéger les ménages contre les difficultés financières récurrentes en augmentant leur revenu disponible.

Les personnes à revenus élevés bénéficieront également d'un allègement, le taux d'imposition maximal étant plafonné à 30 %, contre 32,5 à 35 % actuellement.

La proposition a été soumise par l'Association des banquiers du Kenya (KBA) au Trésor national.

La KBA a fait valoir que l'ajustement des tranches d'imposition élargirait l'assiette fiscale, augmenterait les recettes publiques et encouragerait l'épargne et l'investissement.

