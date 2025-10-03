Les manchots africains en danger d'extinction malgré la protection

En Afrique du Sud, les touristes adorent observer les pingouins se dandiner sur la plage de Stony Point, à une centaine de kilomètres du Cap. Mais derrière ce charme, une menace plane : le manchot africain est en voie d’extinction.

Classé en danger critique par l’UICN en 2024, il ne reste plus que moins de 19 800 oiseaux dans le monde.

Ce déclin alarmant reflète des problèmes plus vastes dans l’écosystème marin. Les manchots se nourrissent de sardines et d’anchois, dont les stocks diminuent en raison de pratiques de pêche non durables. Le WWF rappelle que leur population a chuté de millions de couples dans les années 1920 à moins de 10 000 couples aujourd’hui.

Les responsables locaux et ONG comme SANCCOB interviennent pour protéger ces oiseaux. Ils renforcent les nids avec des broussailles, placent des habitats artificiels, et sauvent les oiseaux blessés ou affamés pour les remettre en liberté après réhabilitation. Cependant, la famine demeure leur principale menace.

En mars 2025, un tribunal a contraint le gouvernement à interdire la pêche dans un rayon de 20 kilomètres autour des principales colonies. Ces zones protègent la nourriture essentielle pour les jeunes manchots, dont la survie est fragile. Malgré ces efforts, si les mesures ne sont pas renforcées, l’espèce pourrait disparaître dans une dizaine d’années.