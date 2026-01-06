Afrique du Sud : quel avenir pour les mines de charbon ?

En grandissant, Cyprial rêvait de devenir avocat. Au lieu de cela, il passe désormais ses journées sous terre, à frapper la roche à coups de pioche dans une mine illégale plongée dans l'obscurité totale, qui s'étend sur des kilomètres sous le cœur charbonnier de l'Afrique du Sud.

Le grondement des brouettes résonnait dans les tunnels étroits où lui et des dizaines d'autres hommes travaillaient depuis l'aube.

Certains creusaient la paroi rocheuse, leurs faibles lampes frontales perçant à peine l'obscurité.

D'autres poussaient des charges pouvant atteindre 100 kg à toute vitesse à travers les tunnels et en haut d'une colline escarpée jusqu'aux camions qui attendaient pour livrer le charbon à des vendeurs informels dans la ville voisine d'Ermelo.

Seuls quelques troncs d'arbres soutenaient la dalle de pierre formant le toit de l'entrée de la mine, un trou dans le versant d'une colline éventrée abandonnée par une société minière dans la province orientale de Mpumalanga, marquée par des décennies d'extraction de charbon.

L'Afrique du Sud figure parmi les principaux producteurs mondiaux de charbon, qui alimente environ 80 % de l'électricité du pays.

Classé parmi les 12 plus grands émetteurs de gaz à effet de serre au monde, le pays est devenu en 2021 le premier au monde à signer un accord de partenariat pour une transition énergétique juste (JETP) avec des nations riches, d'une valeur de 8,5 milliards de dollars, afin de s'éloigner de la production d'énergie polluante.

Et bien que la majeure partie de l'électricité sud-africaine provienne du Mpumalanga, les habitants affirment qu'ils ont peu bénéficié de l'exploitation minière à grande échelle et craignent que la transition vers l'énergie verte ne les laisse à nouveau pour compte.

- « Artisanal » ou « illégal » ? -

« Au fond du puits, il fait noir comme dans un four. On ne voit même pas son doigt », explique Cyprial, en tirant une bouffée sur un joint qui, selon lui, aide à « chasser toutes les peurs ».

S'exprimant sous un pseudonyme pour éviter les représailles des autorités, il craignait que la mine illégale ne s'effondre un jour sur lui.

« La moitié des jeunes d'Ermelo exercent ce métier », a-t-il déclaré.

Le taux de chômage dans la province de Mpumalanga, qui s'élève à 34 % selon les derniers chiffres du gouvernement, est encore plus élevé que la moyenne nationale.

Et même si le charbon d'Ermelo alimente en énergie des villes à travers tout le pays et à l'étranger, de nombreux habitants vivaient dans des cabanes sans électricité.

Le gouvernement qualifie Cyprial et les autres de « mineurs illégaux ». Mais ceux-ci préfèrent le terme « exploitation minière artisanale », affirmant que leur travail, bien que non autorisé, est essentiel à la communauté locale.

« Nous transportons ce charbon vers les communautés afin que les gens puissent l'utiliser pour cuisiner et se chauffer », explique Jabulani Sibiya, président du syndicat des mineurs artisanaux d'Ermelo.

L'électricité produite à Mpumalanga est trop chère pour de nombreux habitants, a-t-il déclaré. « Ce n'est pas juste. »

Le président Cyril Ramaphosa a qualifié ces mineurs de « menace » pour l'économie et la sécurité du pays, et les autorités tentent de mettre fin à cette activité.

Les analystes estiment qu'il y avait plus de 40 000 mineurs illégaux en Afrique du Sud en 2021, même si la plupart d'entre eux opéraient dans des puits d'or abandonnés.

Le secteur formel du charbon, quant à lui, emploie plus de 100 000 personnes dans des emplois directs et indirects tout au long de la chaîne de valeur, selon une étude de l'université du Cap.

- « Transition juste » -

Les mineurs artisanaux d'Ermelo ont demandé un permis d'exploitation minière collectif, mais le processus est coûteux et lent, a déclaré Zethu Hlatshwayo, porte-parole de l'Association nationale des mineurs artisanaux (NAAM).

Au début de l'année, le gouvernement a présenté un projet de loi visant à faciliter la formalisation de l'exploitation minière artisanale. Mais le processus est entravé par la bureaucratie, a déclaré M. Hlatshwayo.

« Il faut disposer d'un terrain, d'autorisations, et obtenir les autorisations environnementales nécessaires », a-t-il déclaré. Il faut également constituer un « fonds de réhabilitation » afin de remettre le terrain dans son état d'origine après l'exploitation minière.

« Tout cela vous coûtera pas moins de trois millions de rands (près de 174 000 dollars) », a-t-il déclaré, une somme inimaginable pour des mineurs qui vivaient « au jour le jour ».

Selon Hlatshwayo, une « transition juste » vers l'énergie verte nécessite que les citoyens ordinaires aient également accès aux richesses minérales de l'Afrique du Sud.

Cela permettrait de corriger « les injustices du passé », a-t-il déclaré, faisant référence à l'époque de l'apartheid, lorsque l'industrie minière lucrative était l'apanage exclusif des Sud-Africains blancs.

« Pour nous, une transition juste signifie passer d'une forme d'exploitation minière destructive à grande échelle à un secteur minier durable, artisanal et à petite échelle », a-t-il déclaré, assis dans un potager qu'il cultive avec une ONG environnementale locale.

L'activiste Philani Mngomezulu, qui travaille dans le même jardin, a ajouté : « Une seule mine communautaire, dans toute l'histoire minière de cette ville, c'est tout ce pour quoi nous nous battons ! »

Les hommes ont déclaré que l'exploitation minière continuerait d'exister même après l'abandon progressif du charbon, notamment pour les minéraux essentiels nécessaires à la fabrication de produits allant des panneaux solaires aux voitures électriques.

Mais il était essentiel « d'inclure la durabilité, ainsi que les mineurs artisanaux et à petite échelle issus des communautés marginalisées », a déclaré M. Hlatshwayo.

« La transition ne sera pas juste si notre population est laissée pour compte. »