Iran-États-Unis : une rencontre à Oman pour tenter d’apaiser les tensions

ARCHIVES - Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi - Téhéran, Iran, le lundi 30 décembre 2024.  
By Rédaction Africanews

avec AP

Iran

Après deux semaines de tensions et de menaces réciproques, l’Iran et les États-Unis vont mener ce vendredi des négociations sur la question du programme nucléaire iranien.

C’est à Oman que les représentants des deux pays vont se rencontrer. Le ministre des Affaires étrangères Abbas Araghchi est arrivé à Mascate dans la nuit, accompagné de plusieurs diplomates iraniens, a rapporté la télévision d'État iranienne.

L’objectif est d’apaiser les tensions alors que Donald Trump a multiplié les menaces contre Téhéran, qui de son côté s’est dit prêt à se défendre en cas d’attaque américaine.

Les États-Unis ont récemment déployé le porte-avions Abraham Lincoln et d'autres navires de guerre dans la région, ainsi que des avions de combat.

Les deux pays sont revenus à Oman plusieurs mois après que les cycles de négociations aient échoué à la suite du lancement par Israël d'une guerre de 12 jours contre l'Iran en juin dernier.

Les États-Unis ont bombardé des sites nucléaires iraniens pendant cette guerre, détruisant probablement de nombreuses centrifugeuses qui enrichissaient l'uranium à un niveau proche de celui requis pour la fabrication d'armes nucléaires.

Les attaques israéliennes ont décimé les défenses aériennes iraniennes et ont également visé son arsenal de missiles balistiques.

L’Iran a aussi été bouleversé par un important mouvement de protestation débuté fin décembre, qui a été violemment réprimé par le régime islamique. Plus de 30 000 personnes auraient été tuées.

Des responsables américains, comme le secrétaire d'État Marco Rubio, estiment que le régime islamique iranien est aujourd'hui affaiblit.

