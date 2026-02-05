Nucléaire iranien : des négociations de haut niveau prévues entre l'Iran et les États-Unis

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a confirmé que les négociations sur le nucléaire entre son pays et les États-Unis auraient lieu cette semaine à Oman.

M. Araghchi a annoncé mercredi soir que les négociations étaient prévues vendredi à 10 heures à Mascate (6 heures GMT), après que des informations avaient laissé entendre que la réunion attendue était compromise en raison de désaccords sur son format et son lieu.

« Je suis reconnaissant à nos frères omanais d'avoir pris toutes les dispositions nécessaires », a écrit le ministre des Affaires étrangères sur les réseaux sociaux.

Mardi, le président iranien Masoud Pezeshkian a écrit sur les réseaux sociaux qu'il avait chargé le ministre des Affaires étrangères de son pays de « mener des négociations justes et équitables ».

Washington a confirmé que les États-Unis participeraient à des pourparlers de haut niveau avec l'Iran à Oman plutôt qu'en Turquie comme prévu initialement, selon un responsable de la Maison Blanche cité par l'agence de presse Associated Press.

Des médiateurs du Qatar, de Turquie et d'Égypte ont présenté à l'Iran et aux États-Unis un cadre de principes clés à discuter lors des pourparlers, notamment l'engagement de l'Iran à limiter considérablement son enrichissement d'uranium, ont déclaré deux sources proches des négociations à Al Jazeera.

Les points clés du cadre proposé comprennent également des restrictions sur l'utilisation de missiles balistiques et l'armement des alliés de l'Iran dans la région, selon ces sources, parmi lesquelles figure un diplomate de haut rang qui a demandé à rester anonyme en raison du caractère sensible des négociations.