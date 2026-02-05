Coopération sino-africaine : un nouveau tournant [Business Africa]

Selon les données de l’université de Boston, l’Afrique envoie aujourd’hui davantage de flux financiers vers la Chine qu’elle n’en reçoit. Une évolution qui marque un changement notable dans la nature des relations économiques entre Pékin et le continent africain.

Cette inversion s’explique principalement par la forte baisse des prêts chinois, après plus d’une décennie de financements massifs consacrés aux infrastructures. Les engagements financiers de la Chine, qui culminaient à la fin des années 2010, ont nettement reculé, tandis que les échanges commerciaux, les remboursements de prêts et les flux liés aux investissements privés ont continué d’augmenter.

Pour de nombreux analystes, ce rééquilibrage ne traduit pas un désengagement, mais plutôt une transformation du partenariat. La coopération sino-africaine s’oriente désormais vers des projets plus ciblés, axés sur la rentabilité économique, le développement local, le transfert de compétences et la création de valeur sur le continent. Une transition qui accompagne la volonté de plusieurs pays africains de mieux maîtriser leur endettement et de renforcer leur autonomie économique.

Libye : une économie paralysée par la pénurie de liquidités

La Libye traverse une grave crise de liquidités qui pèse lourdement sur l’activité économique et le quotidien des citoyens. Les retraits bancaires sont strictement limités, les billets de banque se font rares et les établissements peinent à répondre à la demande.

Pour compenser cette pénurie, les paiements électroniques ont été largement encouragés. Mais sur le terrain, ces solutions numériques connaissent de fréquents dysfonctionnements : transactions rejetées, montants débités sans confirmation, pannes de réseau. Résultat, les échanges commerciaux sont ralentis et la confiance des consommateurs s’érode.

Cette situation favorise également des pratiques informelles, comme les commissions élevées pour obtenir du liquide, et contribue à la hausse des prix. Coincés entre des banques sans espèces et des systèmes numériques peu fiables, de nombreux Libyens se retrouvent privés d’un accès normal à leur propre argent.

Côte d’Ivoire : Abidjan, nouveau hub créatif régional

À Abidjan, les industries culturelles et créatives s’affirment comme un levier économique stratégique. Musique, cinéma, mode, design et arts visuels connaissent un essor soutenu, porté par une jeunesse dynamique, l’essor du numérique et une meilleure structuration du secteur.

Ces industries génèrent des milliers d’emplois directs et indirects, attirent des investissements privés et contribuent à diversifier l’économie ivoirienne. Elles renforcent également le rayonnement culturel de la Côte d’Ivoire en Afrique de l’Ouest et au-delà, notamment à travers la musique urbaine, le cinéma et les événements culturels.

Soutenue par des initiatives publiques et privées, Abidjan s’impose progressivement comme un hub régional de créativité, capable de transformer la culture en moteur de croissance économique et d’influence.