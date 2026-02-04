Le Kenya prévoit des mesures pour favoriser les voitures électriques

Le Kenya prévoit de mettre en place de nouvelles incitations fiscales afin d’accélérer l’adoption des véhicules électriques, pariant sur le fait que la baisse des coûts des pièces automobiles et des stations de recharge attirera les investisseurs et accélérera la transition away des combustibles fossiles.

Le secrétaire d’État aux Transports, Davis Chirchir, a déclaré que ces mesures s’inscrivent dans le cadre d’une nouvelle Politique nationale de mobilité électrique récemment lancée, qui aligne désormais le secteur des transports sur les engagements climatiques du Kenya.

"La mobilité électrique est essentielle pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, diminuer la dépendance aux combustibles fossiles importés et favoriser la croissance économique grâce à la fabrication locale et à la création d’emplois", a déclaré Davis Chirchir.

Ces dernières années, le Kenya a introduit des incitations ciblées, notamment une exonération de la taxe sur la valeur ajoutée pour les bus électriques, les vélos, les motos et les batteries lithium-ion, ainsi que des droits d’accise réduits sur certains véhicules électriques. Les nouvelles incitations comprennent des exonérations de TVA et de droits d’accise à partir de juillet. La taxe de timbre appliquée aux stations de recharge sera réduite en 2027.

Le gouvernement s’est fixé pour objectif de doter ses ministères de 3 000 véhicules électriques d’ici la fin de l’année prochaine.

Dans le cadre de l’Accord de Paris sur le climat, le Kenya s’est engagé à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 32 % d’ici 2030, la mobilité électrique étant identifiée comme cruciale, le secteur des transports étant l’un des principaux contributeurs aux émissions de carbone.

Croissance rapide

Le marché connaît une croissance rapide, le nombre de véhicules électriques immatriculés passant de 796 en 2022 à 24 754 en 2025, une progression largement portée par l’augmentation de l’utilisation des motos électriques, des bus et des véhicules de flotte dans les zones urbaines.

Les ventes de véhicules électriques, y compris les motos, les bus et les voitures particulières, devraient atteindre un niveau équivalent à celui des véhicules à essence et diesel d’ici 2042, marquant un changement structurel du système de transport kényan.

"Nous avons désormais posé les bases d’un système de transport plus propre, plus efficace et plus durable, pleinement aligné sur nos engagements climatiques", a déclaré Mohammed Daghar, secrétaire principal aux Transports. "Le secteur des transports étant un contributeur majeur aux émissions, accélérer la mobilité électrique est indispensable pour atteindre notre objectif."

Les politiques de mobilité électrique dans la plupart des pays africains sont encore en évolution, mais l’intérêt pour l’utilisation des véhicules électriques dans les transports publics et privés ne cesse de croître. Le Rwanda et l’Égypte ont mis en place un ensemble d’incitations fiscales et non fiscales pour encourager l’adoption des véhicules électriques. Les entreprises impliquées dans la fabrication et l’assemblage de VE bénéficient également d’allègements de l’impôt sur les sociétés et de périodes d’exonération fiscale.

Toutefois, dans de nombreux pays, l’accent est mis principalement sur les bus électriques et les deux-roues. Les politiques comprennent des exonérations fiscales sur les importations de véhicules électriques, des investissements dans les infrastructures de recharge et des projets pilotes de transport public électrique.

La transition comporte néanmoins des risques. Le Kenya dépend fortement des taxes sur les carburants pour financer l’entretien des routes et d’autres services liés aux transports. La politique estime qu’à mesure que les véhicules électriques remplaceront les moteurs à essence et diesel, les recettes issues des taxes sur les carburants accuseront un manque à gagner de 693 millions de dollars d’ici 2043, contre un déficit de 16,9 millions de dollars en 2025.

Chirchir a indiqué que le gouvernement étudiait des solutions alternatives, notamment des redevances d’utilisation des routes et d’éventuelles taxes liées à l’électricité, associées aux stations de recharge, afin de compenser cette baisse.