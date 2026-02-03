Inondations au Maroc : plus de 50 000 déplacés vers des camps d'urgence

Le Maroc fait face aux fortes inondations dans le nord du pays, notamment dans les régions de Tanger, Tétouan et Al Hoceïma, après des mois de pluies continues. Plus de 50 000 personnes ont été déplacées dans le nord, tandis que les secours restent pleinement mobilisés. Face aux évacuations, des centres d’hébergement d’urgence ont été déployés près de Larache, dans les stades Abdeslam Laghrissi et Karim El Ahmadi. Près de 100 tentes étanches y accueillent les familles déplacées. Ces abris, en cours de raccordement aux réseaux essentiels, sont maintenus tant que la montée des eaux de l’oued Loukkos demeure une menace. Les autorités suivent l’évolution de la situation heure par heure. De nouvelles pluies restent possibles, même si certains habitants profitent d’accalmies ponctuelles pour rentrer brièvement chez eux.