Gaza : larmes et embrassades après la réouverture du passage de Rafah

Les premières traversées par Rafah ont donné lieu à des scènes de retrouvailles émouvantes à l’hôpital Nasser de Khan Younis, où des familles, séparées depuis des mois, attendaient leurs proches. Des responsables égyptiens ont indiqué qu’environ 150 personnes ont quitté Gaza et qu’une cinquantaine y sont entrées lors de cette phase initiale. Des ambulances ont transporté des patients vers l’Égypte, où des contrôles médicaux ont été effectués avant leur prise en charge hospitalière. Rafah constitue un passage essentiel, unique point de sortie de Gaza ne transitant pas par Israël. La réouverture partielle intervient après plusieurs jours de frappes intenses et des mois de pressions internationales. Israël avait subordonné cette décision à la restitution de la dépouille de Ran Gvili, dernier otage israélien détenu à Gaza, retrouvée et enterrée la semaine dernière.