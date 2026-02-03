Iran : violent incendie dans un marché de Téhéran

Des images de la scène montraient d’épaisses colonnes de fumée s’élevant au-dessus des immeubles voisins et dérivant au-dessus de la circulation. Les services de secours de Téhéran ont indiqué que l’incendie n’avait fait aucun blessé et qu’aucune victime n’avait été signalée dans les premières heures. L’origine du sinistre n’était pas immédiatement connue. Le marché, une zone commerçante bien connue composée d’étals et de petites boutiques s’étendant sur environ 2 000 mètres carrés, a été rapidement évacué. Les pompiers et les équipes de secours ont été déployés en nombre alors que les flammes se propageaient dans la structure. Les autorités ont indiqué que les équipes s’efforçaient de maîtriser les flammes et d’empêcher leur propagation aux zones voisines, tandis que les habitants étaient invités à éviter le secteur. Les informations faisant état d’explosions sur les réseaux sociaux restent non vérifiées et ne sont pas corroborées par les autorités. Les précédents incidents liés au gaz survenus à Jannatabad ne sont pas considérés comme liés.