Frappes russes sur Kyiv : des incendies et 4 blessés dans plusieurs quartiers

De nouvelles frappes russes ont touché Kyiv dans la nuit, faisant quatre blessés, selon les autorités ukrainiennes. Des drones ont atteint des infrastructures civiles dans plusieurs quartiers, provoquant des incendies dans des immeubles d’habitation. Des dégâts ont été recensés dans les districts de Darnytskyi, Shevchenkivskyi, Dniprovskyi, Desnianskyi et Pecherskyi, touchant logements, une école maternelle, des véhicules, une station-service et des lignes électriques. Les incendies ont été éteints, indiquent les secours. Ces frappes interviennent après la fin d’une pause d’une semaine, avec plus de 70 missiles et 450 drones lancés sur l’Ukraine en 24 heures, selon Volodymyr Zelensky.