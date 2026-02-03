Brésil : des milliers d’afro-descendants rendent hommage à la déesse de la mer

Parmi les célébrations les plus marquantes du Brésil, la cérémonie a rassemblé des foules habillées de blanc, pénétrant dans la mer au son cadencé des tambours. Fleurs et offrandes ont été déposées dans l’eau, tandis que les participants formulaient des prières pour la protection, le bien-être et l’harmonie. Le rituel rend hommage à Yemanjá, divinité majeure du candomblé et de l’umbanda, incarnation de la mer et de la maternité. Issue de la tradition yoruba, elle a été associée à la Vierge Marie par le syncrétisme religieux développé sous la colonisation, permettant aux Africains réduits en esclavage de préserver leurs croyances. Au-delà de la ferveur, l’événement illustre la place centrale des spiritualités afro-brésiliennes dans les rituels publics du pays.