Frappes russes sur Kyiv : des milliers d’habitants passent la nuit dans le métro

À Kyiv, des habitants ont trouvé refuge dans les stations de métro, régulièrement utilisées comme abris depuis le début du conflit. Hérité de l’époque soviétique, le réseau peut accueillir des milliers de personnes la nuit, avec des quais aménagés pour y dormir et des points d’eau accessibles lors des bombardements. Les secours font état de quatre blessés dans la capitale, où plusieurs incendies ont touché des immeubles, des véhicules et d’autres infrastructures, notamment à Darnytskyi, Shevchenkivskyi, Dniprovskyi et Pecherskyi. Les feux ont été maîtrisés. Des attaques ont aussi été signalées à Kharkiv, Soumy et Dnipro.