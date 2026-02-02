Le passage de Rafah à la frontière Gaza-Égypte rouvre partiellement

Un premier groupe de Palestiniens a franchi lundi le poste-frontière de Rafah, marquant une réouverture partielle de la frontière entre Gaza et l’Égypte. Les images de la télévision d’État montraient ambulances et minibus avançant depuis le côté égyptien au moment de l’ouverture des grilles. Selon des responsables égyptiens et israéliens, cette reprise limitée des passages s’inscrit dans le cadre du cessez-le-feu en cours. Environ 50 personnes devraient traverser quotidiennement dans chaque sens durant les premiers jours, après une phase pilote centrée sur la logistique. Seule ouverture de Gaza ne donnant pas accès à Israël, Rafah reste un point de passage crucial pour les civils, notamment les blessés. Les hôpitaux égyptiens se disent prêts à accueillir des patients, même si aucune augmentation des livraisons d’aide n’a encore été annoncée. Le poste était largement fermé depuis la prise de contrôle de la zone par l’armée israélienne en mai 2024.