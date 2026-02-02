Carnaval de Venise : ouverture en clin d’œil aux JO 2026

Sous les yeux d’une foule compacte, des dizaines d’embarcations richement décorées, menées par des rameurs en costumes d’apparat, ont traversé la lagune. Le cortège s’est achevé près du pont du Rialto, où une pluie de confettis a recouvert bateaux et spectateurs. Cette parade spectaculaire a lancé la saison du carnaval, rythmée par des défilés, des bals masqués et des spectacles de rue qui attirent un public venu du monde entier. Le thème de l’édition 2026, « Olympus. Retour aux origines des Jeux », fait évidementle lien avec les Jeux olympiques d’hiver attendus le 6 février à Milan et Cortina. Le carnaval se tiendra jusqu’à la mi-février, avec des événements programmés jusqu’au 17 février. La fréquentation devrait atteindre entre plusieurs centaines de milliers et un million de visiteurs, avec des pics attendus lors du dernier week-end et du Mardi gras.