Bad Bunny triomphe aux Grammy Awards, une première pour un album en espagnol

Pour la première fois, un album en espagnol a remporté le prix principal des Grammy Awards, mettant un point final à une soirée mêlant célébration, messages politiques et sentiment de changement. Récompensé par Harry Styles, Bad Bunny a dédié son trophée à celles et ceux qui ont quitté leur pays pour poursuivre leurs rêves, une victoire symbolique après la nomination, sans succès, de son album Un Verano Sin Ti en 2022. Billie Eilish a été sacrée chanson de l’année pour Wildflower et a profité de son discours pour dénoncer les politiques migratoires. Kendrick Lamar et SZA ont remporté l’enregistrement de l’année pour Luther, tandis que Lamar est également reparti avec le prix de l’album rap, devenant le rappeur le plus titré de l’histoire des Grammy Awards. Animée pour la dernière fois par Trevor Noah, la cérémonie a illustré l’ouverture croissante des Grammy Awards à des voix et des langues venues du monde entier.