Nigeria : à lagos, les habitants des bidonvilles détruits réclament une indemnisation

Mercredi, la police a lancé du gaz lacrymogène pour disperser des manifestants qui réclamaient une indemnisation à la suite d'expulsions massives menées par le gouvernement de l'État de Lagos.

Les manifestants, composés de résidents déplacés provenant majoritairement de bidonvilles, se sont rassemblés près d'une route à Lagos pour dénoncer les autorités qui ont démoli leurs maisons sans préavis, sans indemnisation ni plan de relogement.

Scandant des slogans et brandissant des pancartes, ils ont appelé le gouvernement de l'État à prendre ses responsabilités envers les familles laissées sans abri par les démolitions. Certains ont déclaré que les expulsions avaient détruit tout ce qu'ils avaient.

Akintimeyin Iyadily, une habitante déplacée, affirme qu'elle et son mari ont tout perdu.

"Ma maison a été démolie dans la communauté d'Otumara. Mon église a été démolie parce que mon mari en était le pasteur, tout a été démoli avec toutes nos possessions. Nous n'avons plus rien", a déclaré Iyadily.

La police est intervenue après que la foule ait bloqué une partie de la route, tirant des grenades lacrymogènes qui ont fait fuir les manifestants, cherchant à se mettre en sécurité.

Les autorités de l'État de Lagos ont déclaré que ces démolitions s'inscrivent dans le cadre des efforts visant à faire respecter les lois d'urbanisme, à réduire les risques environnementaux et à prévenir les inondations dans les zones à haut risque.

Les responsables insistent sur le fait que les structures concernées étaient illégales et posaient des problèmes de sécurité.

Lagos, le centre économique du Nigeria, est confrontée à une pression intense due à la croissance rapide de sa population, des millions de personnes vivent dans des quartiers précaires, vulnérables aux inondations et autres catastrophes.