Nigéria : le bilan des attaques dans l'état de Benue s'élève à 150 morts

Le bilan des attaques perpétrées par des hommes armés au cours du week-end dans le centre-nord du Nigeria s'est alourdi à 150 morts, ont indiqué les survivants lundi, alors que les villageois continuaient à fouiller les maisons incendiées, à la recherche des dizaines de personnes toujours portées disparues.

Les assaillants ont pris d'assaut la communauté de Yelewata, dans l'État de Benue, tard dans la nuit de vendredi à samedi, ouvrant le feu sur les villageois qui dormaient et incendiant leurs maisons, ont indiqué les survivants et le syndicat local des agriculteurs.

Un grand nombre des personnes tuées s'étaient réfugiées dans un marché local après avoir fui les violences dans d'autres parties de l'État.

« Les bergers fulanis sont entrés dans les environs de Yeleweta East et ont commencé à tirer des coups de feu. Ils ont tiré pendant près de cinq heures ; ils ont rencontré une forte résistance de la part de la police. Dès qu'ils ont rencontré cette résistance, ils se sont dirigés vers le nouveau marché de Yelewata, où ils ont massacré plus de 100 personnes. Les incidents ont duré plus de cinq heures. Ils ont brûlé certains membres de notre communauté dans des magasins ; certains magasins abritent plus de 50 personnes. Tous ont été incendiés. Des gens ont été massacrés ici, d'autres ont été réduits en cendres », s'est confié Matthew Nlan, témoin.

Personne n'a immédiatement revendiqué les meurtres, mais de telles attaques sont courantes dans le nord du Nigeria, où les éleveurs et les agriculteurs s'affrontent souvent au sujet de l'accès limité à la terre et à l'eau.

« Cette attaque contre la communauté pacifique de Yelewata est une attaque de trop. Ce n'est pas seulement une attaque contre les habitants de l'État de Benue, c'est une attaque contre la nation tout entière, et nous n'allons pas l'accepter. Les habitants de cette communauté ne sont pas seuls. Nous sommes avec eux ; toutes les communautés nigérianes sont avec eux. Un jour viendra où ces bandits n'opéreront plus comme avant et ne reviendront plus jamais. Ce jour approche », a déclaré Kayode Egbetokun, inspecteur général de la police nigériane.

Ce conflit prolongé est devenu plus meurtrier ces dernières années, les autorités et les analystes avertissant que de plus en plus de bergers prennent les armes.

Les agriculteurs accusent les bergers, pour la plupart d'origine peul, de faire paître leur bétail dans leurs fermes et de détruire leurs produits. Les éleveurs insistent sur le fait que les terres sont des itinéraires de pâturage qui ont été garantis par la loi en 1965, cinq ans après l'indépendance du pays.