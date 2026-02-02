Le président iranien ordonne des pourparlers sur le nucléaire avec les USA

Le président iranien Masoud Pezeshkian a demandé l'ouverture de pourparlers sur le nucléaire avec les États-Unis, a rapporté l'agence de presse iranienne Fars lundi, après que le président américain Donald Trump a déclaré qu'il espérait parvenir à un accord pour éviter une action militaire contre la République islamique.

L’agence, qui cite une source gouvernementale, n’a pas donné de date pour la tenue de ces discussions.

"À ce stade, divers points ont été discutés et nous examinons et finalisons les détails de chaque étape du processus diplomatique, que nous espérons conclure dans les prochains jours," a déclaré lundi le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaeil Baqaei, sans donner de détails sur le contenu des négociations.

Cette annonce intervient dans un contexte de tensions accrues entre Téhéran et Washington, à la faveur du mouvement de contestation antigouvernementale qui secoue la République islamique depuis plusieurs semaines. La répression sanglante des autorités iraniennes aurait fait au moins 6 000 morts selon l'ONG américaine Human Rights Activists News Agency.

Trump a menacé de mener une action militaire et a ordonné l'envoi d'un groupe aéronaval au Moyen-Orient.

Tout en accentuant la pression sur l'Iran, le président américain a maintenu qu'il espérait parvenir à un accord et Téhéran a également insisté sur le fait qu'il souhaitait recourir à la diplomatie, tout en promettant une réponse sans concession à toute agression.

Les acteurs régionaux ont aussi fait pression en faveur de la diplomatie pour apaiser les tensions. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, s'est rendu en Turquie la semaine dernière et a eu d'autres entretiens téléphoniques avec ses homologues égyptien, saoudien et turc, a-t-il déclaré sur Telegram.