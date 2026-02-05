L'Afrique du Sud s'apprête à signer un accord "hors taxes" avec la Chine

La convention prévoit que la Chine autorise l'importation sans taxes de certains produits sud-africains, alors que Pretoria cherche à diversifier ses marchés, a déclaré jeudi le ministère du Commerce de la nation arc-en-ciel.

La Chine est le premier partenaire commercial de l'Afrique du Sud, suivie par les États-Unis, qui ont imposé en août dernier des droits de douane de 30 % sur certains produits sud-africains.

Le ministre du Commerce, Parks Tau, est attendu en Chine pour signer un accord qui « permettra aux exportations sud-africaines d'accéder en franchise de droits au marché chinois et d'attirer des investissements en Afrique du Sud », selon les termes du ministère.

« Ce voyage intervient à un moment où l'Afrique du Sud poursuit un objectif de diversification de ses marchés et de croissance de ses exportations », a-t-il ajouté, sans préciser quels secteurs bénéficieraient de cet accord d'exonération des droits de douane. M. Tau rencontrera également des entreprises chinoises intéressées par des investissements en Afrique du Sud, a-t-il indiqué.

La Chine est devenue le premier partenaire commercial de Pretoria en 2023 après avoir dépassé l'Union européenne, l'Afrique du Sud exportant principalement des minéraux et des produits agricoles.

Pretoria a déclaré qu'elle essayait de négocier un meilleur accord commercial avec les États-Unis, craignant que les droits de douane de 30 % imposés sur une série de produits ne coûtent des milliers d'emplois. Les tensions entre le gouvernement sud-africain et l'administration du président Donald Trump se sont exacerbées au cours de l'année dernière sur toute une série de questions, perturbant les relations transatlantiques.