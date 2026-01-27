Pays-Bas : un Érythréen condamné pour traite d'êtres humains

Mardi, un tribunal néerlandais a condamné un Érythréen à 20 ans de prison pour avoir dirigé un réseau de traite d'êtres humains dans lequel des migrants étaient torturés et leurs familles victimes d'extorsion.

Le tribunal a déclaré que cet homme, identifié comme étant Amanuel Walid, avait traité les migrants "sans aucune humanité" lors de leur transport de l'Érythrée vers l'Europe via la Libye. "Votre seul objectif était de gagner autant d'argent que possible auprès de personnes qui cherchaient un avenir meilleur", a déclaré le président du tribunal à M. Walid.

Les membres du gang ont maltraité des milliers de migrants avant de les détenir dans des camps surpeuplés et insalubres en Libye, extorquant d'importantes sommes d'argent à leurs familles.

Le tribunal de la ville de Zwolle, dans le nord des Pays-Bas, a entendu comment les membres du gang torturaient les victimes pendant qu'elles étaient au téléphone avec leurs familles aux Pays-Bas, exigeant des paiements pour mettre fin aux abus.

Ce n'est qu'une fois que les familles avaient transféré l'argent que les victimes étaient embarquées sur des bateaux de fortune pour une traversée périlleuse de la Méditerranée. Beaucoup se sont noyées pendant la traversée.

Peine maximale

Les procureurs avaient requis la peine maximale de 20 ans, l'accusant d'avoir dirigé une organisation criminelle dans le but de se livrer à la traite d'êtres humains, à l'extorsion, à la prise d'otages et à des infractions sexuelles.

"La cour estime que la gravité et l'ampleur de ces crimes justifient une peine de 20 ans", a déclaré le juge. Il a souligné que Walid n'avait jamais exprimé de remords pour ses actes et qu'un centre d'observation psychiatrique l'avait jugé mentalement apte à assumer sa responsabilité pénale.

Walid est en détention aux Pays-Bas depuis octobre 2022. Il existe une confusion quant à son nom et son âge. Il affirme avoir un autre nom et être âgé de 46 ans, et non de 42 ans. Il n'a fait aucune déclaration substantielle devant le tribunal, si ce n'est pour nier les accusations. Il a déclaré qu'il s'agissait d'une erreur d'identité.

Mais le juge a rejeté cette affirmation, déclarant : "Le tribunal estime qu'il ne fait aucun doute que vous êtes la personne qui a exercé des activités de trafic à Bani Walid en Libye."

Ses avocats ont également fait valoir qu'il avait déjà été jugé en Éthiopie pour des accusations largement similaires et qu'il ne pouvait donc pas être jugé à nouveau. Le juge a déclaré que la peine prononcée dans l'affaire éthiopienne n'avait pas encore été appliquée, mais que Walid pourrait faire appel si tel était le cas.

"Liberté et dignité"

Les procureurs estiment que Walid était l'un des passeurs "les plus prolifiques" sur la route reliant les régions africaines déchirées par les conflits à l'Europe via la Libye.

Walid "a privé les victimes de leur liberté et de leur dignité", a déclaré le procureur devant le tribunal. "Il les a détenues dans des conditions épouvantables, les a affamées, torturées et privées de soins médicaux essentiels", a déclaré le procureur.

L'enquête néerlandaise sur cette opération a duré plusieurs années et a été menée en collaboration avec d'autres organismes internationaux tels que la Cour pénale internationale et Interpol.

La Libye a eu du mal à se remettre du chaos qui a éclaté après le soulèvement soutenu par l'OTAN en 2011 qui a renversé le dictateur de longue date Mouammar Kadhafi.

Les passeurs et les trafiquants d'êtres humains ont profité de l'instabilité, le pays étant critiqué pour les conditions de vie des migrants et les organisations de défense des droits humains l'accusant d'extorsion et d'esclavage.