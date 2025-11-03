Pays-Bas : un Érythréen jugé pour participation à du trafic de migrants

Un tribunal néerlandais a ouvert lundi le procès d'un Érythréen accusé d'avoir participé à un réseau de trafic de migrants. Les procureurs affirment que Tewelde Goitom, également connu sous le nom d'Amanuel Walid, dirigeait une opération amenant des migrants d'Afrique de l'Est en Europe dans des conditions horribles, exigeant d'énormes sommes d'argent de la part de leurs proches pour les libérer des camps en Libye.

"Il a déjà été noté plus tôt dans ce plaidoyer que le ministère public voulait apporter une réponse aux problèmes mondiaux de migration avec cette poursuite pénale. Cet objectif peut être politiquement compréhensible, mais il n'appartient pas au droit pénal, et encore moins au ministère public néerlandais, de résoudre des problèmes mondiaux. Le droit pénal devrait se limiter aux situations ayant une base juridique claire et relevant de la juridiction des Pays-Bas.”, a déclaréSimcha Plas, avocat représentant l'accusé Tewelde Goitom.

L'accusé a déclaré être victime d'une erreur d'identité. Il a été extradé d'Éthiopie vers les Pays-Bas en 2022, où il a été condamné pour des crimes similaires_." Je suis toujours celui que j'ai dit être plus tôt",_ a-t-il déclaré lorsqu'on lui a demandé de se présenter, en s'exprimant par l'intermédiaire d'un interprète.

Le procès est l'une des plus grandes affaires de trafic d'êtres humains jamais portées devant les tribunaux néerlandais, selon les procureurs. Il se poursuivra pendant les trois prochaines semaines.