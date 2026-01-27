Gabon : la grève des enseignants perdure

Mécontents du gel des salaires depuis dix ans, les enseignants gabonais se sont mis en grève, entraînant la fermeture des écoles pendant près d'un mois. Ces grèves marquent la première vague de troubles sociaux sous le régime du président Brice Oligui Nguema, qui a pris le pouvoir lors d'un coup d'État militaire en août 2023.

"Aujourd'hui, est dans une situation où on est obligé de pousser un courroux, de, de on va dire trop c'est trop, de pousser un cri d'alarme, pour non seulement améliorer ses conditions de vie aujourd'hui, mais celles des apprenants. Et quelqu'un le disait, lorsqu'on veut construire une nation forte, il faut avoir un système éducatif fort.", a indiqué Junior Anguila Obame, professeur de Français.

Le Gabon traverse une crise sociale qui paralyse ses écoles depuis décembre dernier. Les enseignants en grève demandent la régularisation des embauches, des titularisations, des salaires et des avancements.

Une reprise du dialogue avec le gouvernement a eu lieu ce mardi, lorsqu’une délégation de SOS Education a été reçue par Hermann Immongault, le vice-président du gouvernement, et par les ministres de l'Éducation nationale, de la Fonction publique et du Budget.

"La grève des enseignants que nous vivons aujourd'hui, nous pouvons d'abord remonter l'histoire. C'est que depuis 1990, les enseignants posent toujours les problèmes. Le problème de régularisation des situations administratives qui se résument aux carrières et les conditions de travail, la constitution des établissements. Mais la grève actuelle se focalise sur les actes de carrière, la régularisation des situations administratives.", a déclaré Magloire Memiaga, secrétaire général de la SENA.

Pour obtenir cette relance du dialogue il a fallu se battre. SOS Education avait exhorté les autorités à remettre en liberté les deux syndicalistes enseignants Marcel Libama et Simon Ndong Edzo arrêtés une semaine plus tôt. Ils ont été libérés lundi 26 janvier au soir.

"Aujourd'hui, la transition est terminée. Nous revenons sur le pied de guerre concernant les situations administratives aujourd'hui. C'est ce qui fait le point d'achoppement des revendications aujourd'hui. Il faut rappeler que nous sortons de 10 ans de gel de carrière et ce sont ces 10 ans de gel de carrière qui nous étranglent aujourd'hui.", a ajouté Magloire Memiaga, secrétaire général de la SENA.

Les deux syndicalistes arrêtés pour « obstruction à l’accès à l’espace public », sont depuis lundi soir en liberté provisoire, leur procès aura lieu vendredi.