L’Égypte réaffirme son opposition à tout déplacement des Palestiniens hors de Gaza

Le président égyptien Abdel-Fattah Al-Sissi a déclaré samedi que l’Égypte rejetait fermement toute initiative visant à déplacer les Palestiniens de leurs terres, hors de la bande de Gaza.

S’exprimant lors des célébrations du 74ᵉ anniversaire de la fête de la police au complexe de conférences de l’Académie de police du Nouveau Caire, il a averti que de telles tentatives constitueraient une menace directe pour la stabilité régionale et internationale.

Al-Sissi a réaffirmé « l’importance de mettre fin aux pratiques systématiques à l’encontre du peuple palestinien sur ses terres occupées » et a rejeté « catégoriquement toute tentative ou manœuvre visant à le déplacer de sa patrie ». Il a mis en garde contre le déplacement de près de deux millions et demi de Palestiniens hors de la bande de Gaza, estimant qu’un tel exode « équivaudrait à une liquidation de la cause palestinienne et conduirait à des mouvements de populations massifs vers l’Europe et les pays occidentaux, avec de graves répercussions sécuritaires, économiques et sociales, que nul ne serait en mesure de supporter ».

Le président égyptien a également insisté sur le rôle central de son pays dans les efforts de cessez-le-feu à Gaza. Il a appelé à ne pas entraver l’acheminement de l’aide humanitaire, à assurer la mise en œuvre complète de la deuxième phase de l’accord et à engager sans délai la reconstruction de l’enclave.

Par ailleurs, Al-Sissi a affirmé que l’Égypte « rejette absolument toute démarche visant à diviser les États de la région, à amputer leurs territoires ou à créer des milices et des entités parallèles aux armées et aux institutions nationales légitimes ». Selon lui, de telles pratiques constituent « une ligne rouge que nous ne permettrons pas de franchir, en raison de leur impact direct sur la sécurité nationale égyptienne ».

Cette déclaration s’inscrit dans la continuité de la position constante de l’Égypte, qui refuse toute expulsion permanente des Palestiniens, perçue comme un obstacle majeur à leurs revendications nationales. Le président Al-Sissi a souligné que son pays poursuivait ses efforts pour garantir le respect total de l’accord de cessez-le-feu et prévenir toute tentative de contournement, saluant l’implication du président américain Donald Trump dans le processus.