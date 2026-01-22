Gaza : pour se chauffer et cuisiner, des déplacés se tournent vers les ordures

Pénurie de carburant, de gaz et bois de chauffage vendu à prix d'or, des familles peinent à se chauffer à Gaza. Alors que le froid glacial est au rendez-vous dans l'enclave palestinienne ravagée par la guerre.

C’est devenu un rituel pour de nombreux palestiniens : fouiller à mains nues les ordures de cette décharge publiques de Muwasi, à Khan Younis pour espérer trouver du plastique et du papier afin d'allumer un feu pour cuisiner et se réchauffer. Le bois de chauffage n'est plus à la portée de toutes les bourses dans une zone ravagée par la guerre.

'' Aujourd'hui, le bois de chauffage coûte environ 7 ou 8 shekels (2 à 3 dollars) et nous n'avons aucun revenu. Nous ne sommes pas employés par l'Autorité ou le gouvernement. Ma maison a été détruite, mes enfants ont été blessés et ma situation est désastreuse. Je suis venu ramasser des plastiques pour faire des économies.'', raconte Aziz Akel, déplacé originaire de Jabaliya.

Dans la tente où Akel vit avec sa femme et ses six enfants, Allumer un feu est une tâche quotidienne essentielle alors que le froid glacial est au rendez-vous. Mais l’utilisation du plastique n’est pas sans conséquence pour la santé.

'' Il y a de la fumée et des maladies, mais nous sommes obligés de l'utiliser parce que nous n'avons aucun revenu. Nous le faisons pour vivre, pour manger et pour survivre. C'est notre vie, sans revenu, sans argent, sans couvertures, sans vêtements d'hiver. Je vous jure que nous sommes malades toute la nuit à cause du froid. Nous n'avons pas de vêtements pour nous tenir chaud. Nous ne dormons pas la nuit à cause du froid.'', explique Sanaa Salah, épouse d'Aziz Akel.

Le Comité international de la Croix-Rouge a déclaré que le froid glacial et les pluies récentes à Gaza constituaient ''une menace pour la survie.'' .