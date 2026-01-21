Davos : Trump discute de l’Éthiopie avec Al-Sissi et élargit son Conseil de la paix

Lors d’une rencontre à Davos, Donald Trump et Abdel Fattah Al-Sissi ont abordé plusieurs dossiers majeurs, dont la situation en Éthiopie et la mise en place du « Conseil de la paix », initiative menée par le président américain pour superviser le processus de paix à Gaza et au-delà.

S’exprimant lors de la réunion, le président égyptien a déclaré : « En ce qui concerne le Conseil de la paix, c’est notre plaisir d’être au Conseil de la paix… le Board of Peace. Nous sommes très heureux d’en faire partie et nous soutenons pleinement tout effort pouvant apporter la paix dans notre région et dans le monde. »

Le gouvernement égyptien a officiellement confirmé mercredi avoir accepté l’invitation de Trump, soulignant son soutien à la mission du Conseil de la paix pour la deuxième phase du plan global visant à mettre fin au conflit à Gaza.

Une coalition élargie

L’Égypte rejoint ainsi plusieurs autres pays musulmans, dont l’Arabie saoudite, le Qatar, la Turquie, la Jordanie, l’Indonésie, le Pakistan et les Émirats arabes unis, qui ont également accepté de participer au Conseil. Dans un communiqué conjoint, Riyad a salué « la décision partagée » des ministres des affaires étrangères de ces pays, confirmant leur soutien aux efforts de paix américains dans la région.

Le Conseil de la paix, présidé par Donald Trump, était initialement destiné à superviser la reconstruction de Gaza. Cependant, sa portée semble désormais plus large, suscitant des critiques de certains alliés occidentaux, dont la France, qui a refusé d’y participer. Israël, en revanche, a accepté l’invitation, malgré quelques désaccords sur la présence de diplomates turcs et qataris au sein du Conseil.

L’Éthiopie au cœur des discussions

Outre Gaza, Trump et Al-Sissi ont évoqué la question du barrage de la Renaissance en Éthiopie, un projet hydraulique qui oppose le pays au Soudan et à l’Égypte. L’initiative américaine vise à rapprocher Le Caire et Addis-Abeba afin de trouver une solution diplomatique et éviter toute escalade dans la région.

Avec plus d’une vingtaine de pays ayant déjà accepté de rejoindre le Conseil, et plusieurs autres encore sollicités, l’initiative de Trump pourrait devenir un nouvel acteur influent dans les négociations internationales, rivalisant potentiellement avec des institutions traditionnelles comme l’ONU.