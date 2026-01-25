Johannesburg : manifestation contre l’intervention militaire américaine au Venezuela

En Afrique du Sud , plusieurs centaines de manifestants ont défilé devant le consulat des États-Unis à Johannesburg, ce samedi .

Cette action menée par le NUMSA, l'un des plus importants syndicats du pays, vise à dénoncer l’intervention militaire américaine au Venezuela et demander la libération immédiate du président Nicolás Maduro et de Célia Flores.

Irvin Jim, secrétaire général du National Union of Metalworkers of South Africa (NUMSA), a expliqué : « Nous avons remis ce mémorandum suite à une marche pacifique et légale devant le consulat des États-Unis. Le but de ce document est de condamner formellement l’« invasion militaire illégale » du Venezuela et d’exiger la libération immédiate de Nicolás Maduro et de Célia Flores. »

Les manifestants ont exprimé leur solidarité avec le peuple vénézuélien en brandissant des pancartes, des drapeaux et des T-shirts, tout en chantant des chants de lutte devant l’ambassade.

Mike Shingange, président adjoint du Congress of South African Trade Unions (COSATU), a insisté sur le respect du droit international et des droits humains : « Nous affirmons que le pétrole peut être utilisé pour promouvoir la paix dans le monde, et non la guerre. C’est pourquoi nous sommes ici pour exprimer notre solidarité avec le peuple vénézuélien et continuerons à agir jusqu’à leur libération. »

Nomvula Mokonyane, première secrétaire générale adjointe de l’African National Congress (ANC), a salué l’unité des travailleurs sous la houlette du NUMSA : « Nous voulons féliciter les travailleurs pour pour nous avoir tous unis sous la bannière de la solidarité internationale, contre l’agression impérialiste et la dictature d’un homme cherchant à briser la souveraineté de toutes les nations. »