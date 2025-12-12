Coupe du monde 2026 : les prix des billets font polémique

Coupe du Monde
La coupe du monde 2026 de la FIFA sera-t-elle réservée à l’élite de la fortune ? La grogne monte, au regard des prix des billets jugés ‘’ astronomique’’.
C’est dans ce contexte que Football Supporters Europe (FSE) a appelé la FIFA à arrêter immédiatement les ventes des allocations des équipes nationales. Pour ce groupe de supporters, des billets chers rendraient la compétition non inclusive.
L’association indique qu’un supporter qui accompagne sa sélection du premier match de groupe jusqu’en finale grâce aux billets PMA paierait au moins 6 900 $, soit près de cinq fois le coût équivalent de la Coupe du Monde 2022 au Qatar.
Mais pas seulement, les billets de catégorie 4, la plus basse ne seront plus mis à la disposition des supporters les plus fidèles via leurs associations, mais plutôt réservés à la vente générale soumise à des fluctuations. Alors que pour la finale, il faudra dépenser environ 4 000 $.
Le mondial de football c’est du 11 au 19 juillet 2026, la FIFA a encore des mois pour réviser la tendance jugée ''inflationniste''.
Aller à la video
Mondial 2026 : la FIFA va inclure des pauses hydratation
01:01
Mondial 2026 : Trump reçoit le tout nouveau Prix de la paix de la FIFA
01:03
Mondial 2026 : Royal Air Maroc annonce un vol direct vers Los Angeles
01:47
Coupe Arabe : les Comores jouent leur survie face à l'Arabie Saoudite
01:47
Mondial 2026 : des ONG interpellent la FIFA sur les dérives autoritaires aux USA
Aller à la video
Football : à chacun son trophée de la Coupe du Monde en Lego