Coupe du monde 2026 : les prix des billets font polémique

La coupe du monde 2026 de la FIFA sera-t-elle réservée à l’élite de la fortune ? La grogne monte, au regard des prix des billets jugés ‘’ astronomique’’.

C’est dans ce contexte que Football Supporters Europe (FSE) a appelé la FIFA à arrêter immédiatement les ventes des allocations des équipes nationales. Pour ce groupe de supporters, des billets chers rendraient la compétition non inclusive.

L’association indique qu’un supporter qui accompagne sa sélection du premier match de groupe jusqu’en finale grâce aux billets PMA paierait au moins 6 900 $, soit près de cinq fois le coût équivalent de la Coupe du Monde 2022 au Qatar.

Mais pas seulement, les billets de catégorie 4, la plus basse ne seront plus mis à la disposition des supporters les plus fidèles via leurs associations, mais plutôt réservés à la vente générale soumise à des fluctuations. Alors que pour la finale, il faudra dépenser environ 4 000 $.

Le mondial de football c’est du 11 au 19 juillet 2026, la FIFA a encore des mois pour réviser la tendance jugée ''inflationniste''.