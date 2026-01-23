Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Malawi : lancement d'une campagne de vaccination contre le choléra

Harriet George, 24 ans, se fait vacciner contre le choléra près de chez elle à Blantyre, dans le sud du Malawi, le jeudi 22 janvier 2026.   -  
Copyright © africanews
Thoko Chikondi/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
By Rédaction Africanews

and Associated Press

Malawi

Le Malawi a lancé cette semaine une campagne de vaccination contre le choléra afin d'endiguer sa menace.

Cette maladie qui tue chaque année des dizaines de milliers de personnes dans le monde, peut être évitée grâce à l'accès à l'eau potable et est largement traitable à l'aide de médicaments de réhydratation. Il existe également des vaccins efficaces.

Le Malawi est l'un des nombreux pays africains confrontés à la menace permanente du choléra. Elle a été exacerbée cette année par des pluies inhabituellement abondantes et des inondations dans la région sud-africaine du pays.

Ces conditions météorologiques font partie de celles qui favorisent souvent les épidémies de la maladie diarrhéique aiguë, causée par une bactérie qui se propage généralement par le biais d'aliments ou d'eau contaminés.

L'une des zones ciblées par les responsables sanitaires malawiens pour la campagne de trois jours qui s'est terminée vendredi était la commune densément peuplée de Chilomoni, dans la capitale commerciale, Blantyre. Au moins 17 personnes ont été diagnostiquées avec le choléra dans la ville ces dernières semaines, avec un décès signalé, et les autorités ont mis en garde contre une « augmentation constante » des cas à l'échelle nationale.

Le continent a subi un revers majeur dans sa lutte contre le choléra l'année dernière, lorsque le nombre de cas a dépassé les 300 000, selon les Centres africains de contrôle des maladies, soit le pire bilan en 25 ans.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.