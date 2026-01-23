Malawi : lancement d'une campagne de vaccination contre le choléra

Le Malawi a lancé cette semaine une campagne de vaccination contre le choléra afin d'endiguer sa menace.

Cette maladie qui tue chaque année des dizaines de milliers de personnes dans le monde, peut être évitée grâce à l'accès à l'eau potable et est largement traitable à l'aide de médicaments de réhydratation. Il existe également des vaccins efficaces.

Le Malawi est l'un des nombreux pays africains confrontés à la menace permanente du choléra. Elle a été exacerbée cette année par des pluies inhabituellement abondantes et des inondations dans la région sud-africaine du pays.

Ces conditions météorologiques font partie de celles qui favorisent souvent les épidémies de la maladie diarrhéique aiguë, causée par une bactérie qui se propage généralement par le biais d'aliments ou d'eau contaminés.

L'une des zones ciblées par les responsables sanitaires malawiens pour la campagne de trois jours qui s'est terminée vendredi était la commune densément peuplée de Chilomoni, dans la capitale commerciale, Blantyre. Au moins 17 personnes ont été diagnostiquées avec le choléra dans la ville ces dernières semaines, avec un décès signalé, et les autorités ont mis en garde contre une « augmentation constante » des cas à l'échelle nationale.

Le continent a subi un revers majeur dans sa lutte contre le choléra l'année dernière, lorsque le nombre de cas a dépassé les 300 000, selon les Centres africains de contrôle des maladies, soit le pire bilan en 25 ans.