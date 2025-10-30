Choléra en Afrique : 6 800 décès recensés depuis janvier 2025

Depuis le début de l’année 2025, le choléra progresse rapidement en Afrique. Le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies rapporte près de 300 000 cas et 6 800 décès, soit un taux de létalité de 2,3 %. Cette augmentation est notable par rapport à 2024, où l’on comptait près de 250 000 cas et 4 725 décès.

L’épidémie touche 32 pays à travers cinq régions de l’OMS, mais l’Afrique demeure la région la plus affectée. Les flambées les plus graves concernent le Soudan du Sud, le Soudan, la République démocratique du Congo et l’Angola. Les crises humanitaires, les déplacements de populations et le manque d’accès à l’eau potable favorisent la propagation de la maladie.

Le partenariat mondial de lutte contre le choléra, dirigé par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), coordonne les efforts sur le terrain. La stratégie comprend la distribution de vaccins, la surveillance épidémiologique et le soutien aux systèmes de santé nationaux.

La production des vaccins reste limitée, avec un seul fabricant mondial basé en Corée du Sud. Pour renforcer la capacité régionale de riposte, la Zambie a signé en octobre 2024 un accord avec la société chinoise Jijia Medical Technology pour créer une usine de production de vaccins à Lusaka.

Le choléra provoque une diarrhée aqueuse sévère et des vomissements, entraînant rapidement une déshydratation grave pouvant conduire à la mort si elle n’est pas traitée rapidement. La mobilisation internationale et l’amélioration de l’accès à l’eau potable restent essentielles pour freiner la propagation de cette maladie.