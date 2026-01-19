L'Egypte, Chypre et la Grèce appellent au respect de la souveraineté des États

Une rencontre tripartite entre les ministres des Affaires étrangères d’Égypte, de Chypre et de Grèce s’est tenue dimanche au Caire.

À l’ordre du jour : l’évolution de la situation à Gaza, mais aussi au Soudan, en Libye et dans la Corne de l’Afrique. Le chef de la diplomatie égyptienne a fermement rejeté toute tentative de division de la bande de Gaza. Avec ses homologues grec et chypriote, Badr Abdelatty a appelé au respect de la souveraineté des États, du droit international et de la Charte des Nations unies : Il est inacceptable qu'un État exige la mise en œuvre d'un droit tout en ignorant un autre. Les droits sont indivisibles, y compris la question du désarmement et de la remise des armes. Tout cela fait partie d'un ensemble global qui comprend, bien sûr, la question du retrait de la bande de Gaza, le lien organique entre la Cisjordanie et Gaza, et l'indivisibilité de la bande de Gaza.

Les trois ministres ont également appelé à une solution à deux Etats avec l'établissement d'un Etat palestinien indépendant sur les frontières du 4 juin 1967 avec Jérusalem Est comme sa capitale.

Cette rencontre intervient dans la foulée de l’annonce de la composition du Conseil de paix pour Gaza qu'Israël conteste estimant n'avoir pas été associé à sa formation. Toutefois, le comité directeur a été mis en place à l’initiative du président américain Donald Trump. La Grèce a été invitée à participer à cet organe : en effet, j'ai confirmé que la Grèce avait reçu une invitation du président Trump à devenir membre fondateur de la charte du Conseil de paix. Nous avons examiné tous les documents très attentivement, comme vous le savez, la création d'un conseil de paix est conforme à la résolution 2803 du Conseil de sécurité des Nations unies souligne George Gerapetritis, Ministre grec des Affaires étrangères.

Ce Conseil de paix doit superviser la mise en œuvre de la deuxième phase de l’accord paraphé à Charm El-Cheikh, qui prévoit le retrait israélien de la bande de Gaza, sa reconstruction, ainsi que le déploiement d’une force internationale de stabilisation.