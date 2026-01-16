Tchad : Mahamat Idriss Déby lauréat du Prix Africain pour la Paix 2026

Mahamat Idriss Déby Itno lauréat du Prix Africain pour la Paix 2026. Il a été désigné par des experts internationaux réunis à Genève en Suisse.

La Conférence africaine pour la paix en charge du prix a justifié le choix par les actions du président tchadien en faveur de la stabilité politique dans son pays, notamment la gestion pacifique de la transition. Autre élément pris en compte, l’accueil des réfugiés au Tchad, dont de nombreux Soudanais fuyant la guerre qui déchire leur pays depuis avril 2023 sauvant des milliers de vies.

Agé de 40 ans, le général Mahamat Déby Itno est arrivé à la tête de son pays après la mort de son père, le Maréchal Idriss Deby Itno en avril 2021. Il a été déclaré vainqueur des élections présidentielles de mai 2024.

Le chef de l’Etat tchadien recevra son prix début février 2026 à Nouakchott, à l’ouverture de la 6ᵉ Conférence Africaine pour la Paix. Alors que l’opposant Succès Masra est en détention depuis huit mois. Il est poursuivi pour incitation à la haine.