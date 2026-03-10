Guerre au Moyen-Orient : hausse marquée des carburants en Égypte

L’Égypte a augmenté mardi les prix de plusieurs carburants, avec des hausses pouvant atteindre 30 %, une décision que les autorités justifient par les « circonstances exceptionnelles » qui secouent actuellement les marchés mondiaux de l’énergie en raison de la guerre au Moyen-Orient.

Dans un communiqué, le ministère égyptien du Pétrole affirme que le conflit a provoqué « une hausse significative des coûts d’importation et de production nationale ». Le gouvernement évoque également des perturbations des chaînes d’approvisionnement, une augmentation des risques logistiques ainsi qu’une envolée des coûts de transport et d’assurance.

Les nouveaux tarifs sont entrés en vigueur mardi à 03h00 heure locale (01h00 GMT).

Le gaz naturel destiné aux véhicules enregistre la hausse la plus marquée : son prix a bondi de 30 %, atteignant 13 livres égyptiennes par mètre cube. Le diesel, carburant largement utilisé dans le pays, augmente de trois livres, soit environ 17 %, pour s’établir à 20,50 livres (environ 0,38 dollar) le litre, contre 17,50 livres auparavant.

Les prix de l’essence ont également été relevés. L’essence sans plomb 80 progresse d’environ 17 % pour atteindre 20,75 livres le litre. L’essence sans plomb 92 augmente d’environ 15,6 %, à 22,25 livres le litre, tandis que l’essence sans plomb 95 grimpe d’environ 14 % pour atteindre 24 livres le litre, selon le ministère.

Le prix du butane a lui aussi été révisé à la hausse : la bouteille de 15,5 kilogrammes coûte désormais 275 livres, soit une augmentation d’environ 22 %.

Ces ajustements tarifaires s’inscrivent dans une série de réformes engagées par les autorités égyptiennes. Au cours des deux dernières années, Le Caire a déjà procédé à quatre augmentations des prix des carburants dans le cadre d’un programme de restructuration économique soutenu par un prêt de 8 milliards de dollars accordé par le Fonds monétaire international sur près de quatre ans.

La flambée récente des prix de l’énergie s’explique en partie par les tensions géopolitiques. Le baril de Brent de la mer du Nord, référence mondiale, a dépassé les 119 dollars avant de reculer après que le président américain Donald Trump a déclaré que la guerre était « quasiment » terminée. Mardi matin, il se négociait autour de 93 dollars, contre environ 67 dollars un mois plus tôt.